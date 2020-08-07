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وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائياً مع نظيره الإيطالي

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وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائياً مع نظيره الإيطالي وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائياً مع نظيره الإيطالي
الجانبان بحثا أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائياً مع نظيره الإيطالي

عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، لقاءً ثنائياً، اليوم، مع وزير خارجية الجمهورية الإيطالية لويجي دي مايو، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في العاصمة روما، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية للجمهورية الإيطالية.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها والأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأقام وزير الخارجية الإيطالي غداء عمل للأمير "فيصل" والوفد المرافق له، بحثا فيه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية وجمهورية إيطاليا، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقت المباحثات إلى رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وأهمية تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المجموعة، حيث تتولى جمهورية إيطاليا رئاسة مجموعة العشرين للدورة القادمة.

حضر غداء العمل، الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، والمستشار عبدالرحمن الداوود.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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