متحدث الصحة: الإنفلونزا تُضعِف المناعة مما يعرض للإصابة بكورونا

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أكد في مؤتمره الصحفي أن الوقاية من كل الأمراض المعدية مهمة جدًّا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم يثبت حتى الآن أن الإصابة بأي فيروسات أخرى قد تكوّن مناعة ووقاية ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا أمس: التعرض للإصابة بفيروس الأنفلونزا، قد يؤدي إلى تأثر المناعة في جسم الإنسان، ويجعله في حالة عرضة للإصابة بفيروسات أخرى قد يكون منها فيروس كورونا الجديد.

وأضاف: الوقاية من كل الأمراض المعدية مهمة جدًّا؛ وذلك من خلال الالتزام بالطرق الوقائية والاحترازية بشكل عام.

وأردف: سيكون ذلك أفضل في مواجهة هذه الجائحة وفي وقاية الجسم من الإصابة بهذه الفيروسات. وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد