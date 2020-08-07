مركز اتصال "الزكاة" يستقبل 145 ألف مكالمة هاتفية.. في شهر

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عدد الإقرارات المقدمة من الأشخاص المكلفين بلغ 125,265

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن جهود خدمة عملاء الهيئة من المنشآت والأفراد خلال شهر يوليو الماضي، أسفرت عن 145,865 مكالمة هاتفية واردة إلى مركز الاتصال الموحد "19993"، بمعدل 4:19 دقائق للمكالمة الواحدة.

وبلغت الرسائل المستلمة من العملاء عبر حساب الهيئة على تويتر (@Gazt_Care) 56,054 رسالة، فيما بلغ عدد

المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني للهيئة 29,959 gazt.gov.sa محادثة، بمعدل 7:07 دقائق للمحادثة الواحدة.

وبلغ عدد الإقرارات الزكوية والضريبية المقدمة من الأشخاص المكلفين بالزكاة والضرائب خلال شهر يوليو الماضي 125,265 إقراراً، في حين نفذت الهيئة سلسلة من الزيارات التفتيشية في الأسواق المحلية بمختلف مناطق المملكة، للتأكد من امتثال المكلفين لأنظمة الزكاة والدخل، بلغ عددها 17,310 زيارة، شملت محلات البيع بالتجزئة، التجارة العامة، والتبغ ومشتقاته.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن تسجيل 4,246 مخالفة في حق المنشآت المخالفة، تمثَّل معظمها في عدم وجود الرقم الضريبي، أو تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية المقررة، أو عدم وجود الختم الضريبي على منتجات التبغ.

وتمكنت الهيئة من ضبط جزء من تلك المخالفات على إثر بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة بواسطة قنوات الإبلاغ المعتمدة، إذ بلغ عدد البلاغات 7,909 بلاغات، 3,007 منها تمت مباشرتها وإغلاقها, و4,059 بلاغًا كانت خارج اختصاص الهيئة.

وعلى صعيد الجهود التواصلية لتوعية المكلفين بالأحكام الانتقالية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%، نفّذَت الهيئة إحدى عشرة ورشة عمل بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية في مدن الرياض، والأحساء، والقصيم، والطائف، والمجمعة، وجدة، والرس، والخرج، ومع جهات حكومية عدة، من ضمنها هيئة تنمية الصادرات السعودية، ووزارة الاستثمار، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وتم إطلاق اللقاء الثاني من "ساعة توعية" بواسطة تقنية البث المباشر، للإجابة عن استفسارات عملاء الهيئة بشأن الأحكام الانتقالية المتعلقة بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

وشهد شهر يوليو الماضي تدشين خدمة "رفع العقود المبرمة بين المنشآت" للإفصاح عن عقود توريد السلع والخدمات التي تزيد قيمتها عن 100 ألف ريال، بالإضافة إلى خدمة "ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد" لتمكين ملّاك العقارات الأفراد من التحقق من خضوع عقاراتهم لضريبة القيمة المضافة، وسداد المبالغ المستحقة بشأنها.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه بإمكان جميع الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى عملائها، التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).الهيئة العامة للزكاة والدخل