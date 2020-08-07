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بالصور.. انهيارات صخرية كبيرة تغلق طريق عبادل بـ"العارضة"

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احتجاز متنزهين.. وعدد من السكان يبادرون باستضافتهم لديهم

بالصور.. انهيارات صخرية كبيرة تغلق طريق عبادل بـ

هطلت أمطار غزيرة تواصلت حتى صباح اليوم على جبال العبادل؛ شرقي محافظة العارضة، واستمر الهطول فترات طويلة؛ ما تسبّب في تساقط الصخور في مواقع عدة.

وأدّت هذه التطورات إلى انقطاع الطريق العام لجبال العبادل المؤدي إلى مدينة العارضة، وتضرر عدد من الطرق داخل القرى.

يُذكر أن جبال العبادل تمتاز بالمواقع الجميلة الجاذبة للمتنزهين من المنطقة، خصوصاً أن متنزه الأمير محمد بن سلمان؛ أحد المواقع السياحية الواقعة بسفوح جبال العبادل.

وتسبّبت السيول والانهيارات في احتجاز عددٍ من المتنزهين وعائلاتهم ولم يستطيعوا العودة إلى بيوتهم، فبادر عدد من المواطنين بمساعدتهم واستضافتهم في بيوتهم الخاصة.

وشدّد السكان على ضرورة معالجة مواقع الانهيارات هندسياً لضمان عدم تكرار هذه المعاناة.

بالصور.. انهيارات صخرية كبيرة تغلق طريق عبادل بـ

بالصور.. انهيارات صخرية كبيرة تغلق طريق عبادل بـ

بالصور.. انهيارات صخرية كبيرة تغلق طريق عبادل بـ

بالصور.. انهيارات صخرية كبيرة تغلق طريق عبادل بـ

محافظة العارضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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