أخبار عاجلة

تنبيه متقدم لـ"جازان": أمطار غزيرة في حالة تتواصل لـ8 مساء -
تقرير صادم يحذّر شركات السياحة إما "الإفلاس أو التحول" وموعدكم "أكتوبر الأسود" -
"الأرصاد": تنبيه متقدم لحالة أمطار غزيرة على عسير -
23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور "بيرد بارك" بالطائف -
وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال -
السعودية أكبر اقتصاد شرق أوسطياً.. "فوربس": لهذه الأسباب يتفاءل المستثمرون -
إجلاء جماعي تحسبا لانهيار جليدي في جبال الألب -
23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور "بيرد بارك" بالطائف -
وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال -
السعودية أكبر اقتصاد شرق أوسطياً.. "فوربس": لهذه الأسباب يتفاءل المستثمرون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يتوقّع توافر لقاح مضاد لكورونا قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل

Print
ترامب يتوقّع توافر لقاح مضاد لكورونا قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل يتوقّع توافر لقاح مضاد لكورونا قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل
قال: لدينا في الواقع الكثير من اللقاحات التي تُدرس حالياً

ترامب يتوقّع توافر لقاح مضاد لكورونا قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ، عن تفاؤله بتوافر لقاح مضاد لكوفيد-19، قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال ترامب في مداخلة إذاعية اليوم، رداً على سؤال عن مدى توافر لقاح قبل الانتخابات الرئاسية: نعم، سيكون ذلك ممكناً في هذا التاريخ، مؤكداً أن اللقاح في أسوأ الاحتمالات سيكون جاهزاً قبل نهاية العام، وربما قبل ذلك.

وأضاف: "لدينا في الواقع الكثير من اللقاحات التي تُدرس حالياً، وأعتقد بأننا نتقدم بشكل جيّد جداً بشأن اللقاحات والعلاجات أيضاً".دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حرب يشنها ترامب على تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين ويصعّد التوتر مع بكين

حرب يشنها ترامب على تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين ويصعّد التوتر مع بكين

مسؤول بالإليزيه: ماكرون أبلغ ترامب بأن سياسات الضغط الأمريكية يمكن أن يستغلها "حزب الله"

مسؤول بالإليزيه: ماكرون أبلغ ترامب بأن سياسات الضغط الأمريكية يمكن أن يستغلها "حزب الله"

ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت بسبب العاصفة "إيسياس"

ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت بسبب العاصفة "إيسياس"

ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت بسبب العاصفة "إيسياس"

ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت بسبب العاصفة "إيسياس"

شبكة عيون الإخبارية