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طقس الجمعة: استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

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طقس الجمعة: استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق طقس الجمعة: استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق
تنشط الرياح السطحية على الرياض والشرقية ونجران

طقس الجمعة: استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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