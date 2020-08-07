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23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور "بيرد بارك" بالطائف -
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كيف أسهمت أنفاق قناة السويس في تنمية سيناء

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