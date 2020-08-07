66.75 مليون دينار خسائر "الملكية" في النصف الأول من العام الحالي

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جى بي سي نيوز :- بلغت خسائر شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الناقل الوطني)، في النصف الأول من العام الحالي، 66.75 مليون دينار، وفق البيانات المالية التي زودتها الشركة للبورصة.

وبلغت خسائر الشركة المتراكمة 152.1مليون دينار كما في 30 حزيران 2020 التي تمثل 55% من رأسمال الشركة.

وتجاوزت مطلوبات الشركة المتداولة موجودتها المتداولة بمبلغ 106.8 مليون دينار كما في 30 حزيران 2020، وأن هذه الأحداث والظروف تشير إلى وجود شك جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة.

وتنص المادة رقم 266 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، وتعديلاته على أنه في حال زيادة الخسائر المتراكمة للشركة المساهمة العامة عن 75% من رأسمالها فيجب تصفية الشركة إلا إذا قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمال الشركة، أو معالجة وضع خسائر الشركة.

وقد قرر مجلس الوزراء تفويض وزارة المالية بالسير بإجراءات رفع رأسمال الشركة بمبلغ 50 مليون دينار خلال 5 سنوات بواقع 10 ملايين دينار سنويا ابتداء من 1 كانون الثاني 2021.

تجري إدارة الشركة مناقشات مستمرة مع مجلس الوزراء ووزارة المالية لإعادة جدولة دفع زيادة رأس المال لتصبح خلال عامين بواقع 25 مليونا سنويا، ابتداء من السنة الحالية.

بالإضافة إلى ذلك حصلت الشركة على كتاب تطمين من وزارة المالية ممثلة عن الحكومة، حيث تنوي الحكومة دعم نشاطات الشركة في المستقبل أن هذا الأمر لا يعدل نتيجتنا حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.