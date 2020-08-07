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إجلاء جماعي تحسبا لانهيار جليدي في جبال الألب
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الأحد 09 أغسطس 2020 11:32 صباحاً
23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور "بيرد بارك" بالطائف
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الأحد 09 أغسطس 2020 11:21 صباحاً
وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال
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الأحد 09 أغسطس 2020 11:21 صباحاً
السعودية أكبر اقتصاد شرق أوسطياً.. "فوربس": لهذه الأسباب يتفاءل المستثمرون
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الأحد 09 أغسطس 2020 11:21 صباحاً
استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس
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الأحد 09 أغسطس 2020 11:21 صباحاً
خبراء فرنسيون: الحفرة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت عمقها 43 متراً
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الأحد 09 أغسطس 2020 11:21 صباحاً
روسيا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا
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الأحد 09 أغسطس 2020 11:21 صباحاً
موجز الخدمات ..بدء التصويت بانتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج
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الأحد 09 أغسطس 2020 11:14 صباحاً
وزير خارجية ليبيا سابقا يكشف المستور عن التنسيق الإيراني الليبي في الحرب العراقية الإيرانية
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الأحد 09 أغسطس 2020 11:11 صباحاً
"قلب لبنان" يتحول رماداً وفتاة تطير من شدة الضربة .. بالفيديو
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الأحد 09 أغسطس 2020 11:08 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
DMC
DMC
الأخبار - الرئيس السيسي يطلع على تجربة ترشيد استخدام المياه للزراعة عن طريق نزع الأملاح
DMC
DMC
الجمعة 07 أغسطس 2020 12:02 صباحاً
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