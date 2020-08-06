أخبار عاجلة

إجلاء جماعي تحسبا لانهيار جليدي في جبال الألب -
23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور "بيرد بارك" بالطائف -
وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال -
السعودية أكبر اقتصاد شرق أوسطياً.. "فوربس": لهذه الأسباب يتفاءل المستثمرون -
استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس -
خبراء فرنسيون: الحفرة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت عمقها 43 متراً -
روسيا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا -
موجز الخدمات ..بدء التصويت بانتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج -
وزير خارجية ليبيا سابقا يكشف المستور عن التنسيق الإيراني الليبي في الحرب العراقية الإيرانية -
"قلب لبنان" يتحول رماداً وفتاة تطير من شدة الضربة .. بالفيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسجل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

Print
مصر تسجل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة تسجل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة
"مجاهد": إجمالي عدد المصابين أكثر من 95 ألفًا و4951 فارقوا الحياة

مصر تسجل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الخميس، عن خروج 1716 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 48898 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و4951 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موجز الخدمات ..بدء التصويت بانتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج

موجز الخدمات ..بدء التصويت بانتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج

3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا

3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا

المصرية الأولى على ثانوية السعودية لتليفزيون اليوم السابع: المناهج هنا صعبة

المصرية الأولى على ثانوية السعودية لتليفزيون اليوم السابع: المناهج هنا صعبة

تليفزيون اليوم السابع يكشف سر "الملوخية المصرية الخارقة" بالفيوم

تليفزيون اليوم السابع يكشف سر "الملوخية المصرية الخارقة" بالفيوم

شبكة عيون الإخبارية