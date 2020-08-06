أخبار عاجلة

إجلاء جماعي تحسبا لانهيار جليدي في جبال الألب -
23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور "بيرد بارك" بالطائف -
وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال -
السعودية أكبر اقتصاد شرق أوسطياً.. "فوربس": لهذه الأسباب يتفاءل المستثمرون -
استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس -
خبراء فرنسيون: الحفرة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت عمقها 43 متراً -
روسيا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا -
موجز الخدمات ..بدء التصويت بانتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج -
وزير خارجية ليبيا سابقا يكشف المستور عن التنسيق الإيراني الليبي في الحرب العراقية الإيرانية -
"قلب لبنان" يتحول رماداً وفتاة تطير من شدة الضربة .. بالفيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أخضر الصالات يواصل تدريباته في معسكر الدمام .. استعدادًا للآسيوية

Print
بمتابعة الأمين العام لاتحاد القدم

أخضر الصالات يواصل تدريباته في معسكر الدمام .. استعدادًا للآسيوية

واصل السعودي الأول لكرة قدم الصالات، أمس الخميس، تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة الدمام والذي يستمر حتى 6 من سبتمبر المقبل استعدادًا لكأس آسيا لكرة قدم الصالات المؤهلة إلى "ليتوانيا 2021".

وشهدت تدريبات اليوم متابعة الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم والذي التقى أعضاء البعثة عقب الحصة التدريبية حيث حثهم خلال اللقاء على مضاعفة الجهد والعطاء وتحقيق الاستفادة القصوى من المعسكر.

وأدى اللاعبون تدريباتهم على صالة وزارة الرياضة بالدمام تحت قيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا والذي عمد إلى تقسيم التدريبات إلى فترتين صباحية ومسائية بهدف رفع المعدل اللياقي.

واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل الصالة بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب معاذ العسيري الذي فضل الجهاز الطبي إراحته لشعوره بآلام في ركبة قدمه اليسرى.

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية