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القارة السمراء تشهد زيادة بنسبة 24% من حالات الإصابة بـ"كورونا"

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القارة السمراء تشهد زيادة بنسبة 24% من حالات الإصابة بـ"كورونا" القارة السمراء تشهد زيادة بنسبة 24% من حالات الإصابة بـ"كورونا"
إفريقيا سجلت حتى اليوم 512499 إصابة و11930 وفاة

القارة السمراء تشهد زيادة بنسبة 24% من حالات الإصابة بـ

أعلن رئيس مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جون نكينغاسونغ زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 24 في المئة في القارة الإفريقية.

وقال إنه ينبغي زيادة فحوص المستجد وإلزام الناس باستخدام الكمامات، لإنقاذ أرواح البشر من خطر الجائحة.

وسجلت إفريقيا حتى اليوم 512499 حالة إصابة مؤكدة و11930 حالة وفاة.

وقال نكينغاسونغ إن خمس دول إفريقية سجلت 71 في المئة من حالات الإصابة، هي ونيجيريا وجنوب إفريقيا وغانا والجزائر.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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