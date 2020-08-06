الفيصلي يواصل تحضيراته لمواجهة ضمك.. ومدرب الفيحاء يكتفي بتمارين لياقية وعضلية

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مساء اليوم تحضيراته لمواجهة ضمك الأحد المقبل تحت إشراف المدير الفني السيد بريكليس شاموسكا والجهاز الفني المساعد.

انطلقت التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب العديد من التمارين البدنية باستخدام الكرة، حيث عمد المدير الفني إلى تطبيق تمارين تكتيكية بمساحات صغيرة قبل أن ينهي المران بمناورة على منتصف مساحة الملعب.

وأدى حراس المرمى تدريباتهم الاعتيادية تحت إشراف مدرب الحراس ماركوس مونيز.

بينما اكتفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء السيد خورخي سيماو بحصة تدريبية صباح اليوم الخميس في الصالة الرياضية بمقر إقامة الفريق في الدمام، حيث أجرى اللاعبون تمارين لياقية وعضلية بهدف تقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي تحت إشراف مدرب اللياقة السيد دانييل سانتوس.

وسيجري الفريق غدًا الجمعة مرانه الرئيس تحضيرًا لمواجهة نظيره الاتفاق ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستُقام يوم الأحد القادم على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

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