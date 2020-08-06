شركة تسويق النفط العراقية تكشف صادرات الخام إلى الأردن

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جى بي سي نيوز :- تجرى مفاوضات رفيعة المستوى بين العراق والأردن، في الظرف الراهن، يسعى من خلالها الجانب الأردني لشراء المزيد من واردات النفط الخام، بعد نجاح صفقة يوليو/ تموز.

كشف معاون المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، علي نزار اليوم الأربعاء : أن واردات النفط الخام العراقي إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بلغت 300 ألف برميل خلال شهر يوليو/ تموز الماضي،وفق وكالة سبوتنيك .

وأوضح نزار، أن واردات الخام العراقي إلى الأردن، بواقع 10 آلاف برميل في اليوم الواحد في يوليو الماضي، على مدار 30 يوميا.

وأضاف، أن موضوع مذكرة التفاهم مع الجانب الأردني طور التفاوض والمصادقة بين حكومتي البلدين الشقيقين، حول المعادلة السعرية والشروط التعاقدية المرتبطة بها، لبيع الخام العراقي إلى الأردن.

ولفت معاون المدير العام إلى أن المفاوضات رفيعة المستوى ولا زالت مستمرة حتى الآن بين البلدين. ويصدر العراق النفط الخام، إلى الأردن، تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين في الثاني من شهر فبراير/ شباط العام الماضي 2019.