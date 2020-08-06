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رئيس "النصر" : ما حدث أمام الهلال لم يكن خطأً تحكيميًا إنما ترصدًا من قبل الـ "var”

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رئيس "النصر" : ما حدث أمام الهلال لم يكن خطأً تحكيميًا إنما ترصدًا من قبل الـ "var” رئيس "النصر" : ما حدث أمام الهلال لم يكن خطأً تحكيميًا إنما ترصدًا من قبل الـ "var”

رئيس

وجّه صفوان السويكت رئيس نادي النصر اتهامًا مباشرًا للتحكيم في مباراة الديربي بين فريقه والهلال مساء الأمس والتي انتهت برباعية لصالح الهلال بأن ما حدث كان متعمدًا.

وغرّد السويكت: "بعد مشاهدة المباراة عدة مرات بهدوء، ولكونها مباراة مفصلية من الدوري الأغلى على قلوبنا، دوري الأمير محمد بن سلمان، فإن ما حدث لم يكن مجرد سوء تقدير من حكم، ما حدث كان ترصدًا مخلاً بميزان العدالة (من قِبل VAR)".

وتابع :"سبق أن طالبنا من خلال بيان سابق وخطابات إلحاقية بضرورة التصحيح وتدارك الأخطاء التحكيمية لحماية العدالة ونزاهة المنافسة!سنترقب في نادي النصر ما سيجري من تغيرات جادة لضمان تطبيق العدالة بسواسية لكل الأندية، نادي النصر وحقوقه وحقوق جماهيره أمانة في أعناقنا ولن نفرط فيها بإذن الله".

وكانت جماهير النصر قد صبّت جام غضبها على حكم مباراة الديربي متهمينه بأنه كان السبب المباشر في هزيمة الفريق بأربعة أهداف لهدف.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال النصر الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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