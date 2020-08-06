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"إغاثي الملك سلمان": محاولة بعض الهيئات والجمعيات جمع تبرعات لصالح دول أو مؤسسات مخالف للأوامر

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حذر من الوقوع في شراك عمليات مشبوهة.. مؤكداً أنه المسؤول الوحيد

أكد ‏مركز الملك سلمان للإغاثة أن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات هو مخالف للأوامر، مشدداً على أن المركز هو الجهة الوحيدة المخولة لذلك.

وقال المركز: "ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع تبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات هو مخالف للأوامر الصادرة بهذا الخصوص، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية، سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج".

وأهاب المركز بالجميع عدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات للتواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها، مشيراً بأن المركز يحرص على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليا ودوليا، وأن المركز لا يستقطع أي مصاريف إدارية من التبرعات.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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