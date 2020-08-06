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"الصحة العالمية": تعافي العالم من "كورونا" مرهون بإتاحة لقاح للجميع

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"الصحة العالمية": تعافي العالم من "كورونا" مرهون بإتاحة لقاح للجميع "الصحة العالمية": تعافي العالم من "كورونا" مرهون بإتاحة لقاح للجميع
"جيبريسوس" حذر من أن التنازع على المصل لن يفيد أحدًا

ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الخميس)، أن الانتعاش الاقتصادي في العالم قد يأتي بشكل أسرع في حالة توفير أي لقاح يجري التوصل إليه لمرض "كوفيد-19" كسلعة عامة للجميع.

وأضاف "جيبريسوس" خلال حديثه في حلقة نقاشية عبر الإنترنت مع أعضاء منتدى أسبن للأمن في الولايات المتحدة، أدارتها "إن.بي.سي"، أن مشاركة اللقاحات أو مشاركة أدوات أخرى تساعد العالم في واقع الأمر على التعافي بشكل جماعي، يمكن أن يأتي التعافي الاقتصادي بوتيرة أسرع وقد تصبح الأضرار الناجمة عن كوفيد-19 أقل، وفقًا لـ"رويترز".

وحذر من أن النزعات القومية على اللقاح ليست شيئا طيبا، ولن تفيد العالم، الذي لن تكون دوله في مأمن إذا لم تنعم جميعها بالأمان.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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