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5 خدمات بلدية بإمكانك حجزها عن طريق "الباركود التفاعلي" بأمانة مكة.. تعرف عليها

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في إطار إجراءات الحد من انتشار "كورونا" والحفاظ على سلامة المراجعين

5 خدمات بلدية بإمكانك حجزها عن طريق

فعّلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بالإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي، خدمة الباركود التفاعلي للمراجعين؛ حيث تُمثل الخدمات الرئيسة والمتداولة بالعاصمة المقدسة من قِبل المستفيدين.

وتتمثل خدمة الباركود في حجز المواعيد لدى الأمانة، وحجز المواعيد عبر موقع منصة بلدي، وخدمة البلاغات واتساب، وخدمة واتساب مخدوم وأنت في بيتك، إضافة إلى خدمة مبادرات خدمة العملاء.

وأوضح مدير عام خدمة العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل حلواني، أن الخدمة تُسهل لقاطني العاصمة المقدسة التقدم إلى الخدمات الأساسية بأمانة العاصمة المقدسة، مشيرًا إلى اهتمام أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بتسهيل الخدمات للمراجعين، وذلك للاهتمام بالأعمال المرتبطة بالأمانة.

وأكد "حلواني" أن خدمة الباركود التفاعلي تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار ، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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