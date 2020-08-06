مسلح يحتجز رهائن داخل أحد البنوك بـ "لوهافر الفرنسية "

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الشرطة حررت شخصين.. وضباط التدخل السريع انتشروا بالمنطقة

أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الخميس، بتحرير الشرطة الفرنسية 2 من بين 6 رهائن احتجزهم شخص داخل بنك في مدينة لوهافر، غربي فرنسا.

وتفصيلاً، قال متحدث باسم الشرطة الفرنسية إن المشتبه به يبلغ من العمر 34 عاماً ويحمل سلاحاً، ويعرف عنه معاناته من مشاكل نفسية شديدة، حسب ما نقل موقع "إر تي إل" الفرنسي.

وتابع المتحدث : "المشتبه به أفرج بالفعل عن شخصين.. ولا يزال هناك 4 رهائن بالداخل"، موضحاً أن ضباطاً من وحدة التدخل السريع بالشرطة انتشروا في المنطقة.