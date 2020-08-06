أخبار عاجلة

23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور "بيرد بارك" بالطائف -
وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال -
السعودية أكبر اقتصاد شرق أوسطياً.. "فوربس": لهذه الأسباب يتفاءل المستثمرون -
استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس -
خبراء فرنسيون: الحفرة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت عمقها 43 متراً -
روسيا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا -
موجز الخدمات ..بدء التصويت بانتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج -
وزير خارجية ليبيا سابقا يكشف المستور عن التنسيق الإيراني الليبي في الحرب العراقية الإيرانية -
"قلب لبنان" يتحول رماداً وفتاة تطير من شدة الضربة .. بالفيديو -
اخر النهار الحلقة الكاملة مع محمد الباز 8 اغسطس 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصرف لبنان المركزي يجمد حسابات مسؤولي ميناء بيروت

Print
مصرف لبنان المركزي يجمد حسابات مسؤولي ميناء بيروت مصرف لبنان المركزي يجمد حسابات مسؤولي ميناء بيروت
القرار سيرسل إلى كل البنوك والمؤسسات المالية

مصرف لبنان المركزي يجمد حسابات مسؤولي ميناء بيروت

كشفت وثيقة صادرة عن مصرف لبنان المركزي، واطلعت عليها "رويترز" اليوم (الخميس)، وأكدها المصرف أنه قرر تجميد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار الميناء.

وأفادت الوثيقة، الصادرة بتاريخ أمس عن هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بأن القرار سيُرسل إلى كل البنوك والمؤسسات المالية في لبنان والنائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس الهيئة المصرفية العليا.

وأضافت أن تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عنها سينفذ على الحسابات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالمدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم والمدير العام لإدارة الجمارك بدري ضاهر وخمسة آخرين منهم مسؤولون حاليون وسابقون في الميناء والجمارك.

وكان "قريطم" و"بدري" قد ذكرا لمحطات لبنانية أمس أن عددًا من الخطابات أرسلت على مدار سنوات لجهات قضائية تطلب التخلص من المواد شديدة الانفجار المخزنة بالميناء التي انفجرت الثلاثاء الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور "بيرد بارك" بالطائف

23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور "بيرد بارك" بالطائف

وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال

وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال

السعودية أكبر اقتصاد شرق أوسطياً.. "فوربس": لهذه الأسباب يتفاءل المستثمرون

السعودية أكبر اقتصاد شرق أوسطياً.. "فوربس": لهذه الأسباب يتفاءل المستثمرون

استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس

استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس

شبكة عيون الإخبارية