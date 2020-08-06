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شرطة القصيم: القبض على شخصين ارتكبا جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات

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شرطة القصيم: القبض على شخصين ارتكبا جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات شرطة القصيم: القبض على شخصين ارتكبا جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات
استوليا على معداتٍ زراعية ومواد تعميرٍ وبناء.. وقيمة المسروقات تزيد على 500 ألف ريال

شرطة القصيم: القبض على شخصين ارتكبا جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطنين اثنين ( في العقد الرابع من العمر ) ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات ، والاستيلاء على معداتٍ زراعية ومواد تعميرٍ وبناء ، وتقدر قيمة مسروقاتهما بما يزيد على خمسمائة ألف ريال ، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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