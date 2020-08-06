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"صحة الجوف" تنفّذ 150 جلسة علاجية لمرضى الأورام بالمناطق الشمالية

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"صحة الجوف" تنفّذ 150 جلسة علاجية لمرضى الأورام بالمناطق الشمالية "صحة الجوف" تنفّذ 150 جلسة علاجية لمرضى الأورام بالمناطق الشمالية
أجريت بـ"سكاكا التخصصي" ضمن الإجراءات الاحترازية من

أكدت "صحة الجوف" أنها أتمت أكثر من (250) جلسة علاجية لمرضى الأورام، من خلال مركز الأورام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا، وذلك خلال جائحة كورونا والتي أجريت ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس (كورونا) المستجد.

وتفصيلاً، بيّنت صحة الجوف أن الجلسات كانت لمرضى من داخل المنطقة ومن المناطق الشمالية المجاورة, مؤكدةً على رفع جاهزية المركز وعمله بالإجراءات الاحترازية المشددة لوقاية هذه الفئة من المرضى التي تحتاج إلى عناية خاصة, مشيرةً إلى أن ذلك قد أسهم -بحمد الله- في تلقي المرضى جلساتهم العلاجية في ظروف إيقاف الرحلات الجوية.

وأوضحت أن المركز يقدم خدماته للمرضى، من خلال إعطاء جرعات العلاج الكيماوي، والطب التلطيفي, بواسطة الفريق الطبي الذي يتكون من أطباء وصيادلة وطاقم تمريض؛ والتي تمت جميعها -بفضل الله- بنجاح.

يُذكر أن المركز يضم (22) غرفة تنويم، ووحدة تحضير علاج كيماوي، ووحدة أخرى لإعطاء العلاج الكيماوي، وغرفة للاجتماع العائلي، وغرفة لمهارات التواصل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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