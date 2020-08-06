مشجعو النصر والهلال تابعوا ديربي الرياض عبر دور عرض "موفي سينما"

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بتنظيم وإجراءات تتوافق مع معايير التباعد الاجتماعي

استقبلت دور عرض "موفي سينما" في المملكة مشجعي النصر والهلال الذين شاهدوا عبر شاشاتها ديربي الرياض، ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي انتهى بفوز الهلال 4-1.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن منحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، باعتبارها المالك للحقوق التجاريّة والتسويقيّة المتعلّقة بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "موفي سينما" الحق الحصري لعرض أبرز مباريات الجولات الثمانية المتبقية من الموسم الرياضي 2019/2020 في 41 دار سينما وعبر أكثر من 5000 شاشة عرض بمختلف الفئات .

وتم طرح تذاكر الديربي عبر الموقع الإلكتروني للسينما www.muvicinemas.com والتطبيق الرقمي، إذ نفدت التذاكر بالكامل بعد ساعة من طرحها، كما تم تخصيص صالة منفردة لمشجعّي كل فريق تتضمن مقاعد جلدية مريحة وشاشات عرض عملاقة وعالية الدقّة وخدمات ضيافة مميزة. حيث تضمن النقل المباشر لقطات خاصة عبر طائرات الدرون التي حلّقت فوق أرضية الملعب لتوفّر للمشاهدين زوايا نقل فريدة ومختلفة لمنح المشاهدين تجربة أكثر متعة ممزوجة بالحماس.

وتؤكّد هذه الشراكة على حرص رابطة الدوري السعودي للمحترفين على تقديم الفرص المبتكرة للقطاع الخاص للاشتراك أكثر في التسويق للدوري الأقوى في المنطقة، وهو ما يتناسب مع رؤية القيادة الرشيدة وجهود وزارة الرياضة المتعلّقة بإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في نمو الرياضة بشكل عام في المملكة والذي ينعكس على دور الرياضة في نمو الاقتصاد السعودي.