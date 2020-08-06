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"" يبشر الأمريكيين بتوفر لقاح مضاد لـ"كورونا" قبل الانتخابات الرئاسية

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"ترامب" يبشر الأمريكيين بتوفر لقاح مضاد لـ"كورونا" قبل الانتخابات الرئاسية "" يبشر الأمريكيين بتوفر لقاح مضاد لـ"كورونا" قبل الانتخابات الرئاسية
قال: يمكن أن يكون أقرب بكثير من 3 نوفمبر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ، اليوم (الخميس)، أنه من الممكن توفر لقاح لفيروس كورونا في الولايات المتحدة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، في توقع أكثر تفاؤلًا بكثير من التوقيت الذي يراه خبراء الصحة في البيت الأبيض.

وحول سؤال لإذاعة جيرالدو ريفيرا عن الموعد الذي قد يتوفر فيه لقاح للفيروس، قال ترامب: "في وقت أقرب من نهاية العام، يمكن أن يكون أقرب بكثير"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وردًّا على سؤال عن توفر اللقاح في موعد أقرب من الثالث من نوفمبر، قال الرئيس الأمريكي: "أعتقد في بعض الحالات، نعم يمكن قبله، لكن في حدود ذلك الوقت".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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