أخبار عاجلة

23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور "بيرد بارك" بالطائف -
وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال -
السعودية أكبر اقتصاد شرق أوسطياً.. "فوربس": لهذه الأسباب يتفاءل المستثمرون -
استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس -
خبراء فرنسيون: الحفرة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت عمقها 43 متراً -
روسيا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا -
موجز الخدمات ..بدء التصويت بانتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج -
وزير خارجية ليبيا سابقا يكشف المستور عن التنسيق الإيراني الليبي في الحرب العراقية الإيرانية -
"قلب لبنان" يتحول رماداً وفتاة تطير من شدة الضربة .. بالفيديو -
اخر النهار الحلقة الكاملة مع محمد الباز 8 اغسطس 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة المدينة تطيح بعصابة متورطة بسرقة 180 ألف ريال ومصوغات ذهبية

Print
شرطة المدينة تطيح بعصابة متورطة بسرقة 180 ألف ريال ومصوغات ذهبية شرطة المدينة تطيح بعصابة متورطة بسرقة 180 ألف ريال ومصوغات ذهبية
مواطنان اثنان ومقيم يمني وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة

شرطة المدينة تطيح بعصابة متورطة بسرقة 180 ألف ريال ومصوغات ذهبية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على (مواطنين اثنين ومقيم يمني الجنسية) لتورطهم بسرقة مبلغ (180) ألف ريال، ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بمبلغ (000'200) مائتي ألف ريال من أحد المنازل، وقد ضُبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور "بيرد بارك" بالطائف

23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور "بيرد بارك" بالطائف

وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال

وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال

السعودية أكبر اقتصاد شرق أوسطياً.. "فوربس": لهذه الأسباب يتفاءل المستثمرون

السعودية أكبر اقتصاد شرق أوسطياً.. "فوربس": لهذه الأسباب يتفاءل المستثمرون

استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس

استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس

شبكة عيون الإخبارية