وكالة تكشف ما طلبه عون من ماكرون بشأن لحظة انفجار مرفأ بيروت ورد الأخير عليه

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ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، وعد الرئيس الفرنسي بتأمينها بأقرب وقت ممكن.

© Sputnik . Michael Alaeddin

وعقب وصوله إلى ​مطار بيروت​ عبر "​تويتر​" نشر ماكرون تغريدة جاء فيها: "​لبنان​ ليس وحيدا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصل إلى بيروت، اليوم الخميس، في زيارة رسمية في أعقاب انفجار مستودع أودى بحياة أكثر من مئة شخص في المدينة.

وتعهد الرئيس الفرنسي بترتيب مزيد من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، مضيفا بأن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها.

وخلال جولته في ​الجميزة​ و​مار مخايل​ ولقائه مع الأهالي، أعرب ماكرون عن شعوره بـ"الحزن والألم".

وأشار إلى أن "فرنسا ستقدم ما يلزم من طعام ومسلتزمات لإعادة بناء المنازل ومساعدات طبية".

وأكد أن "المساعدات الفرنسية لن تنتهي بأيدي الفاسدين وستكون تحت إشراف الأمم المتحدة وستصل مباشرة إلى الشعب والجمعيات غير الحكومية".