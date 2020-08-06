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خسائر قدرت بمليارات الدولارات... ما هي تداعيات انفجار المرفأ على الاقتصاد اللبناني 

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يعتبر مرفأ بيروت ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني لأنه أكبر نقطة شحن في البلاد، ويلعب دوراً أساسيا في عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى أنه يشكل 70% من التبادل التجاري بين لبنان ودول العالم. 

وقدرت السلطات الرسمية أضرار انفجار المرفأ والمناطق المحيطة بمليارات الدولارات.

"تراجع مخيف للاقتصاد قد يصل إلى مستويات أدنى بكثير مما نحن عليه نتيجة الانفجار"، يقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة. 

ويضيف في حديث لوكالة "سبوتنيك":"قبل الانفجار كان لبنان بأزمة اقتصادية، وكنا نقول أننا في بلد هيكليته الاقتصادية تعتمد على الاستيراد، ومرفأ بيروت يشكل 70% من التبادل التجاري للبنان مع العالم وبالتالي انفجار المرفأ  ضرب الشريان الأساسي للبنان، هذا يعني ضرب اقتصاده". 

ورأى أن: "التداعيات ستكون كارثية، لأنه لم يعد بالإمكان التصدير والاستيراد بسهولة، وببساطة لأن المرافئ الأخرى ليست مؤهلة لاستيعاب النشاط الذي كان يقوم فيه مرفأ بيروت، والعديد من الشركات أقفلت، والأهم أن قطاع السياحة انضرب بشكل كبير لن يفكر أحد من المغتربين أو السياح بالقدوم إلى لبنان في هذه المرحلة، لذلك التداعيات كبيرة". 

وأوضح عجاقة أن انفجار المرفأ من الممكن أن يؤثرعلى الأمن الغذائي ويزيده هشاشة، لافتاً إلى أن "الأدوية والقمح انضربوا بشكل كبير، لأن صوامع القمح تشكل مخزونا استراتيجيا ومادة حيوية بالنسبة للبنان واليوم تدمرت وبالتالي البلد أصبح عرضة لأي أزمة تخص استيراد القمح وعلى رأسها فتح الاعتمادات لهذا القمح، وكذلك الأمر على صعيد الأمن الصحي المهدد بعد تضرر مستشفى الكرنتينا الذي كان يحوي على كل الأدوية للأمراض المستعصية". 

© Sputnik . Zahraa Al-Amir

وفي وقت سابق، أبدى البنك الدولي استعداده لتقييم الأضرار والاحتياجات في لبنان بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، لافتاً إلى أنه سيعمل على حشد التمويل العام والخاص لإعادة الإعمار والتعافي.

بهذا الصدد يقول عجاقة إنه "يجب التمييز بين شقين بالنسبة للمساعدات الدولية التي تصل تباعاً إلى بيروت، الشق الأول هي المساعدات الإنسانية غير المشروطة وتتضمن مواد غذائية ومواد طبية، ولكن المساعدات بإعادة الإعمار ستظل مشروطة بشروط صندوق النقد الدولي والتي يمكن أن نترجمها بشرطين القيام بإصلاحات والنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية"

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