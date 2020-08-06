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صفر كورونا رسميا... أنباء تنشر الفرحة في

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ذكرت صحيفة "المصري اليوم" إن مديرية الصحة في محافظة المنيا بصعيد ، أعلنت تسجيل مركز عزل "العدوة" صفر حالات إصابة وصفر حالات عزل منزلي بفيروس كورونا.

كما قالت المديرية إن معدل الإصابة انخفض من 2 إلى 5 إصابات بكل مستشفى عزل إلى صفر إصابات.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

ونقلت الصحيفة عن الدكتور عصمت نجيب، مدير الإدارة الصحية في العدوة، أنه ولأول مرة منذ ظهور الجائحة تسجل العدوة صفر حالات إصابة وعزل منزلي.

وأكد نجيب تعافي 244 حاله إصابة كورونا بالمركز.

أما فى محافظة القليوبية أعلنت مستشفى بنها التعليمي تسجيل "صفر" إصابة بالفيروس.

 وجاء في البيان الذي نشرته المستشفى قولها: "شكرا لكل بطل وقف في أزمه كورونا راجل ومخافش".

وأوضحت المستشفى أنه بلغ إجمالى عدد المتعافين من المستشفى منذ بدء تخصيص المستشفى لاستقبال حالات الإصابة في 3 يونيو/حزيران الماضي حتى الآن 320 متعافيا.

وقالت المستشفى إنه تجري حاليا عمليات تطهير لأقسام المستشفى، تمهيدا لعودتها إلى الخدمات الطبية العادية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1613 متعافى من من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 47182 حالة.

وبذلك يكون إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.

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