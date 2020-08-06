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بلدية محايل تستعيد عددًا من العبارات المغلقة وتؤكد: لن ينجو مخالف

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حافظ لـ"سبق": استمرار أعمال تنظيف الأودية من المعوقات وإزالة المخلفات من المناهل

بلدية محايل تستعيد عددًا من العبارات المغلقة وتؤكد: لن ينجو مخالف

تمكنت بلدية محايل عسير تزامنًا مع هطول الأمطار من استعادة وفتح عدد من العبارات التي تم إغلاقها في وقت سابق من قبل بعض المواطنين.

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ لـ"سبق" أنه تم فتح العديد من العبارات المغلقة لتصريف مياه الأمطار التي تشهدها المحافظة هذه الأيام والحيلولة دون تكون المستنقعات أو الإضرار بالطرق والمنازل، مشيرًا إلى استمرار أعمال تنظيف الأودية من المعوقات وإزالة المخلفات من المناهل والعبارات وصيانة ومتابعة مشاريع شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول عبر خطة عمل معتمدة من الأمانة.

وأكد "بن حافظ" السعي لاستعادة وفتح جميع العبارات التي تم التعدي عليها وإغلاقها وتطبيق النظام بحق كل متجاوز.

وكانت المحافظة قد شهدت في أوقات سابقة ارتدادًا لمياه الأمطار؛ ما أضر ببعض الطرق والمنازل ما أدى لتدخل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير الذي وجه بسرعة معالجة الوضع والقضاء على كافة التعديات على مجاري المياه وأماكن تصريفها، وثمن عدد من المواطنين الإجراء الذي قامت به البلدية.

بلدية محايل تستعيد عددًا من العبارات المغلقة وتؤكد: لن ينجو مخالف

بلدية محايل تستعيد عددًا من العبارات المغلقة وتؤكد: لن ينجو مخالف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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