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بعد 3 سنوات.. "شرطة المدينة" تفك غموض سرقة مجوهرات بـ 1.2 مليون ريال من أحد المنازل

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بعد 3 سنوات.. "شرطة المدينة" تفك غموض سرقة مجوهرات بـ 1.2 مليون ريال من أحد المنازل بعد 3 سنوات.. "شرطة المدينة" تفك غموض سرقة مجوهرات بـ 1.2 مليون ريال من أحد المنازل
القبض على المتورطين وهما مواطنان وثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية

بعد 3 سنوات..

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على متهمين في قضية سرقة حدثت عام 1439هـ، وهما مواطنان اثنان في العقد الثاني من العمر، وثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية، لتورطهم بسرقة مبلغ (000'150) مائة وخمسين ألف ريال، ومجوهرات وذهب تقدر قيمتها بحوالي (000'200'1) مليون ومائتي ألف ريال من أحد المنازل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة المدينة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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