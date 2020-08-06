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تسليم وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة ضمن "دوري جود"

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المنصة  واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية

تسليم وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة ضمن

سلّمت منصة جود الإسكان بين شوطي مباراة النصر والهلال أمس على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، عدداً من الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة ممن تنطبق عليهم شروط المنصة، بحضور نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله البدير، فيما تم تكريم الناديين على مساهمتها في خدمة الأسر وتوفير المسكن لها.

ويأتي تسليم الوحدات السكنية في إطار مبادرة "دوري جود" في شهر رمضان الماضي بمشاركة الأندية وجماهيرها لدعم الأسر الأشد حاجة بتمكينها من الحصول على المسكن، وذلك بالشراكة بين وزارتي الرياضة والإسكان، إذ أثمرت هذه المساهمات عن توفير المسكن لمئات الأسر على مستوى مختلف مناطق المملكة.

وشهدت مبادرة دوري جود منذ إطلاقها تفاعلاً واسعاً من جميع أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمشاركة رؤساء الأندية والجماهير الرياضية، فيما تتواصل عملية تسليم المزيد من الوحدات السكنية للأسر المستفيدة من المبادرة خلال المباريات التي تقام في الدوري.

وتُعَد منصة "جود الإسكان" واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم المساعدة إلى الأسر الباحثة عن المسكن، وفق آلية محوكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.

وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ قدره 100 مليون ريال ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ وقدره 50 مليون ريال، تأكيدًا على اهتمام القيادة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة "جود الإسكان".

تسليم وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة ضمن

تسليم وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة ضمن

تسليم وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة ضمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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