الفلكي "الزعاق": القيظ يشبه الجمل له قائد وراكب وسائق

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قال: بدايته مع موسم الجوزاء وشدته بالمرزم ونهايته مع سهيل

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن "الهقعة" هي أول موسم القيظ، والقيظ له بداية، وشِدة، ونهاية، فبدايته مع موسم الجوزاء المُسماة "بالهقعة"، وشدته بالمرزم، ونهايته مع سهيل.

وأضاف: ولذلك قال الأهالي سابقًا عن القيظ، الجوزاء تقوده، والمرزم في وسوقه، وسهيل يسوقه، فالقيظ تم تشبيهه بالجمل، والجمل له قائد وراكب، وسائق، فالقائد معه الحبل، يقود الجمل للأمام، والراكب الذي على سنام الجمل، والسائق الذي معه العصا بالخلف، يأمره بالمشي، فالجوزاء تقوده معها الحبل وتسحب الجمل، والمرزم في وسوقه، وهو الذي يتوسط الشيء، وراكب فوق، وسهيل معه العصا يسوقه.

وكان الزعاق قد أكد لـ"سبق" في تصريح سابق أن نهاية الشتاء الشديد "تطليع" النخيل، ونهاية القيظ الشديد "جداد" النخيل، وهناك صيف وقيظ، الصيف بداية الحر، والقيظ شدة الحر، والقيظ موسمين، "قدحة" القيظ"، وهي ما يسمى بالجوزاء الأولى والثانية، وجمرة القيظ وهي ما يسمى بالمرزم والكليبين، وإذا انتهى المرزم والكليبين في القيظ شدة الحرارة تنتهي.