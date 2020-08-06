الأردن : 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا منها واحدة محلية

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جى بي سي نيوز :- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن المملكة سجلت 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منها حالة محلية واحدة.

وبيّن جابر في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام، مساء الأربعاء، أنّ عدد الإصابات الإجمالي بلغ 1231 حالة منذ بدء الجائحة.

وأشار جابر إلى أنّ الحالات توزعت على 3 حالات في فنادق الحجر الصحي (2 من السعودية و1 من العراق) و3 حالات لسائقي شاحنات من مركز حدود العمري و1 حالة محلية في لواء الرمثا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وحددت الفرق مصدر العدوى.

ولفت إلى المملكة سجلت اليوم الأربعاء 5 حالات شفاء ليصبح إجمالي عدد المتعافين غلى 1077 حالة، فيما بقي تحت العلاج 69 حالة.

وأجرت الفرق الطبية -بحسب جابر - 5964 فحصا مخبريا ليصبح مجموع الفحوصات المخبرية الإجمالي 622620 فحصا مخبريا.