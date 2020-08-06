"الجوازات": الخروج النهائي يحول بشكل تلقائي إلى تأشيرة التابعين

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أكدت أنه ينبغي منح حديثي الولادة هوية مقيم للحصول حال الرغبة بمغادرته نهائيًا

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن المستفيد إذا كان لديه تابعين في الإقامة، وأصدر تأشيرة خروج نهائي، فيتم تحويل تأشيرة التابعين على سجله إلى خروج نهائي.

وأجابت "الجوازات" في حسابها الرسمي على موقع "تويتر" على مقيمة طرحت سؤالاً بأن زوجها على كفالتها، وانتهت إقامته وهو خارج المملكة لظروف الجائحة، واستفاد من الأمر الكريم بالتمديد الآلي، إلا أن عملها قد قام بإلغاء عقدها، وتنوي عمل تأشيرة خروج نهائي، وقالت: كيف أعمل لزوجي خروجًا نهائيًا أيضاً وهو على كفالتي؟

وقالت "الجوازات": في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد، فيتم تحويل تأشيرة التابعين على سجله إلى خروج نهائي بشكل تلقائي.

في سياق متصل كشفت المديرية بأنه ينبغي منح الأطفال حديثي الولادة هوية مقيم، في حال رغب الأب منحه تأشيرة خروج نهائي.

جاء ذلك رداً على سؤال أحد المغردين على موقع "تويتر" حيث قال: أنا مقيم، ولدي مولود حديث الولادة، وتم إصدار شهادة ميلاد، وأرغب بأن يسافر لمصر، فهل تصدر له تأشيرة خروج نهائي، علماً بأن الرضيع ليس لديه جواز سفر وإقامة، فقط وثيقة، حيث أكدت أنه يشترط إصدار هوية مقيم لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي.