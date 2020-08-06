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أهالي "شجوى المدينة" يشكون معاناتهم مع انقطاع الكهرباء

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أهالي "شجوى المدينة" يشكون معاناتهم مع انقطاع الكهرباء أهالي "شجوى المدينة" يشكون معاناتهم مع انقطاع الكهرباء
أدى إلى تعطل آبار المياه.. ومسؤولو الشركة يتجاهلون

أهالي

شكا عدد من أهالي قرية "شجوى" مركز المليليح منطقة المدينة المنورة، من الانقطاع المتكرر للكهرباء حتى أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المواطن عايش العروي لـ"سبق" أن والدته مريضة وتعاني من أزمات تنفسية، وتعتمد على الأجهزة الطبية، وأن انقطاع الكهرباء زاد من مشاكلها الصحية.

وأكد عدد من المواطنين أن انقطاع الكهرباء ليس بالمشكلة الوحيدة، مشيرين إلى ضعف خدمات شركة الكهرباء؛ حيث يتضح تأثيرها من خلال المكيفات والمبردات.

وأشار الأهالي إلى أن ضعف الكهرباء أدى إلى تعطل آبار المياه، وهي مصدر أساسي للحياة، رغم الشكاوي والبلاغات المتكررة التي تذهب أدراج الرياح وسط وعود مسؤولي الشركة الزائفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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