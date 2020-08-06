أخبار عاجلة

موجز الخدمات ..بدء التصويت بانتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج -
وزير خارجية ليبيا سابقا يكشف المستور عن التنسيق الإيراني الليبي في الحرب العراقية الإيرانية -
"قلب لبنان" يتحول رماداً وفتاة تطير من شدة الضربة .. بالفيديو -
اخر النهار الحلقة الكاملة مع محمد الباز 8 اغسطس 2020 -
استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس -
خبراء فرنسيون: الحفرة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت عمقها 43 متراً -
روسيا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا -
حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا -
"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة -
"صحة بيشة": أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من الخدمات بالمستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أهالي "بريدة الزناد": عبارات طريقنا زُرعت عبثاً.. السيل يتجاوزها كل مرة

Print
أكدوا لـ"سبق" أنها لم تكن بحجم الوادي ولا تستوعبها.. والشركة المنفذة تقوم بحل مؤقت

أهالي

أكدّ مدير فرع وزارة النقل بالباحة أن العبارات القائمة في وادي لومة لا تكفي لاستيعاب كميات السيول المنقولة، حيث إن الوادي ذو تدفقات عالية وأن هناك فريقًا حاليًا من المختصين يقوم بدراسة الاحتياجات الفعلية وتقييمها وإيجاد الحلول الدائمة والمناسبة.

جاء ذلك في رد على شكوى أهالي قرية بريدة لومة بمحافظة غامد الزناد من انقطاع طريقهم وجرف الوادي العملاق للعبّارات الصغيرة التي زُرعت عبثاً على الوادي - على حد وصفهم- .

وقال الأهالي لـ"سبق": السيول تجرف طريقنا وتقطعه نهائياً على سالكيه وتجعلنا في معزلٍ عن العالم الخارجي تماماً، مضيفين: "العبّارات لم تكن بحجم الوادي ولا تستوعب السيول الكبيرة، حيث إن الأسفلت هو طريق السيول الذي لم تستوعبه العبّارات والتي لم يمض عليها سنتان منذ زرعها بالموقع" .

وأضافوا: "الشركة تقوم بالإصلاح فقط بفرش طبقة أسفلت مكان الأولى دون حل جذري للمشكلة الأساسية، والتي تتكرر مع كل موسم ممطر والتي يُفترض إنشاء كوبري أو زيادة اتساع العبّارات كأقل تقدير، مبينين: "هذا الطريق يخدم قرية بريدة وقرية الفجرة وقرى وادي مليل، وهو يؤدي إلى قرى سبت الجارة وبني عيسى بمنطقة مكة وثربان بمنطقة عسير، ومع ذلك هو بهذا الإهمال وهذه الخطورة".

"سبق" عرضت الشكوى على مدير فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي الذي قال: "الوادي ذو تدفقات عالية وأن العبارات القائمة لا تكفي لاستيعاب كميات السيول المنقولة، وهناك فريق حاليًا من المختصين يقوم بدراسة الاحتياجات الفعلية لكافة الطرق وتقييمها وإيجاد الحلول الدائمة والمناسبة للمواقع التي تعرضت للأضرار جراء الأمطار والسيول الحالية والتي تشهدها المنطقة، ومضيفًا:"بالنسبة للصيانة فهناك فرق مراقبة وصيانة للطرق بشكل عام يعمل على مدار 24 ساعة، وفي حالة الطوارئ يتم مباشرة المواقع فورًا".

أهالي

أهالي

أهالي

أهالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور "بيرد بارك" بالطائف

23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور "بيرد بارك" بالطائف

وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال

وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال

السعودية أكبر اقتصاد شرق أوسطياً.. "فوربس": لهذه الأسباب يتفاءل المستثمرون

السعودية أكبر اقتصاد شرق أوسطياً.. "فوربس": لهذه الأسباب يتفاءل المستثمرون

استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس

استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس

شبكة عيون الإخبارية