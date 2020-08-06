إصابات كورونا في الكويت وقطر آخر 24 ساعة.. 620 في الأولى و287 بالثانية

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الصحة الكويتية أعلنت عن حالة وفاة: مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 469

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 620 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 70045 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 469 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيراً إلى أن حالات الإصابة الـ 620 تضمنت 423 حالة لمواطنين كويتيين و197 حالة لغير الكويتيين .

وحول آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة لفت إلى أن عددًا من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 127 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7966 حالة.

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الخميس، تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 292 حالة من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي الخاص بمستجدات كورونا، إلى أن إجمالي أعداد المتعافين من المرض في قطر وصل إلى 108831 شخصًا، لافتة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

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