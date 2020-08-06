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"العبد العالي": استقرار وانخفاض حالات إصابات #كورونا.. أمر مبشر

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"العبد العالي": استقرار وانخفاض حالات إصابات #كورونا.. أمر مبشر "العبد العالي": استقرار وانخفاض حالات إصابات #كورونا.. أمر مبشر
قال: الإجراءات الاحترازية ووعي المجتمع أسهما في تراجع الحالات

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم: "شهدنا انخفاضا لعدد حالات الإصابات بـ #كورونا في #المملكة"، مبيناً أنه "أمر مبشر استقرار وانخفاض حالات إصابات #كورونا".

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: الإجراءات الاحترازية ووعي المجتمع أسهما في تراجع حالات الإصابة بـ #كورونا وأفراد المجتمع أبدوا التزامهم بالإجراءات الاحترازية خلال فترة العيد".

وقال متحدث #وزارة_الصحة: انخفاض بنسبة 12% في عدد الحالات الحرجة خلال الأسبوعين الماضيين. الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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