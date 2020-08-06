أخبار عاجلة

موجز الخدمات ..بدء التصويت بانتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج -
وزير خارجية ليبيا سابقا يكشف المستور عن التنسيق الإيراني الليبي في الحرب العراقية الإيرانية -
"قلب لبنان" يتحول رماداً وفتاة تطير من شدة الضربة .. بالفيديو -
اخر النهار الحلقة الكاملة مع محمد الباز 8 اغسطس 2020 -
استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس -
خبراء فرنسيون: الحفرة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت عمقها 43 متراً -
روسيا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا -
حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا -
"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة -
"صحة بيشة": أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من الخدمات بالمستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إصابات كورونا في الكويت وقطر آخر 24 ساعة.. 620 في الأولى و287 بالثانية

Print
إصابات كورونا في الكويت وقطر آخر 24 ساعة.. 620 في الأولى و287 بالثانية إصابات كورونا في الكويت وقطر آخر 24 ساعة.. 620 في الأولى و287 بالثانية
الصحة الكويتية أعلنت عن حالة وفاة: مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 469

إصابات كورونا في الكويت وقطر آخر 24 ساعة.. 620 في الأولى و287 بالثانية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 620 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 70045 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 469 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيراً إلى أن حالات الإصابة الـ 620 تضمنت 423 حالة لمواطنين كويتيين و197 حالة لغير الكويتيين .

وحول آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة لفت إلى أن عددًا من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 127 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7966 حالة.

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الخميس، تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 292 حالة من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي الخاص بمستجدات كورونا، إلى أن إجمالي أعداد المتعافين من المرض في قطر وصل إلى 108831 شخصًا، لافتة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا

3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا

فيروس كورونا: عدو العراق الخفي

فيروس كورونا: عدو العراق الخفي

روبوت يساعد في القضاء على فيروس كورونا من خلال الأشعة فوق البنفسجية

روبوت يساعد في القضاء على فيروس كورونا من خلال الأشعة فوق البنفسجية

موريتانيا: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية