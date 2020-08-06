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ارتفاع معدلات الحركة المرورية بعسير.. والمرور ينجح في تنظيم المصطافين

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بالتعاون مع الجهات الأمنية لتحقيق السلامة على كافة الأصعدة

ارتفاع معدلات الحركة المرورية بعسير.. والمرور ينجح في تنظيم المصطافين

ارتفعت معدلات الحركة المرورية بمنطقة عسير في كافة طرقها المؤدية إلى المتنزهات السياحية بالمنطقة، حيث لوحظ توافد أعداد كبيرة من مركبات الزوار باتجاه المواقع السياحية في ظل تمركز رجال المرور، الأمر الذي ساهم في انسيابية الحركة على كافة الطرق المؤدية إلى المتنزهات بالمنطقة.

ورغم زيادة معدلات الحركة المرورية التي شهدتها منطقة عسير على كافة الطرق الرئيسية والمحاور المهمة المؤدية إلى المتنزهات السياحية مثل متنزه الحبلة، وبني مالك، وبني مازن، والقرية العالية، وشارع الفن، والسودة، وغيرها، بالإضافة إلى المهرجانات المصاحبة لصيف عسير، إلا أن مرور منطقة عسير نجح في التعامل مع تلك الزيادة المتوقعة بعد جائحة كورونا والعودة بحذر في مواقع الكثافة بكل مهنية واحترافية من خلال الخطط المعدة لذلك، مع تعاون الجهات الأمنية بالمنطقة في إدارة الحركة المرورية، وتحقيق السلامة المرورية على كافة الأصعدة.

ارتفاع معدلات الحركة المرورية بعسير.. والمرور ينجح في تنظيم المصطافين

ارتفاع معدلات الحركة المرورية بعسير.. والمرور ينجح في تنظيم المصطافين

ارتفاع معدلات الحركة المرورية بعسير.. والمرور ينجح في تنظيم المصطافين

ارتفاع معدلات الحركة المرورية بعسير.. والمرور ينجح في تنظيم المصطافين

ارتفاع معدلات الحركة المرورية بعسير.. والمرور ينجح في تنظيم المصطافين

ارتفاع معدلات الحركة المرورية بعسير.. والمرور ينجح في تنظيم المصطافين

الحركة المرورية منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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