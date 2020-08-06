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سيول السودان تقتل 10 أشخاص وتدمر 3.380 منزلاً

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سيول السودان تقتل 10 أشخاص وتدمر 3.380 منزلاً سيول السودان تقتل 10 أشخاص وتدمر 3.380 منزلاً
توقع هطول مزيد من الأمطار في أنحاء البلاد

سيول السودان تقتل 10 أشخاص وتدمر 3.380 منزلاً

أفاد الدفاع المدني السوداني، اليوم (الخميس)، بمقتل عشرة أشخاص وتدمير أكثر من ثلاثة آلاف منزل كليًا أو جزئيًا؛ بسبب أمطار غزيرة وسيول في مختلف مناطق البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف أن 1872 منزلًا تهدم بشكل كامل، و1508 منازل تهدمت جزئيًا، كما دمرت 21 مدرسة وثمانية مساجد في السيول، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتوقع الدفاع المدني هطول مزيد من الأمطار في أجزاء متفرقة من السودان.

وأدت فيضانات الأسبوع الماضي إلى وفاة خمسة أشخاص وتدمير نحو 3500 منزل، وبالإضافة إلى ذلك، انهار سد بوط في ولاية النيل الأزرق ما أدى إلى تدمير مئات المنازل.السودان سيول السودان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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