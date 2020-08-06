أخبار عاجلة

موجز الخدمات ..بدء التصويت بانتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج -
وزير خارجية ليبيا سابقا يكشف المستور عن التنسيق الإيراني الليبي في الحرب العراقية الإيرانية -
"قلب لبنان" يتحول رماداً وفتاة تطير من شدة الضربة .. بالفيديو -
اخر النهار الحلقة الكاملة مع محمد الباز 8 اغسطس 2020 -
استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس -
خبراء فرنسيون: الحفرة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت عمقها 43 متراً -
روسيا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا -
حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا -
"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة -
"صحة بيشة": أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من الخدمات بالمستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"لا ثقة في العصابة الحاكمة".. "جنبلاط" يطالب بتحقيق دولي في انفجار بيروت

Print
"لا ثقة في العصابة الحاكمة".. "جنبلاط" يطالب بتحقيق دولي في انفجار بيروت "لا ثقة في العصابة الحاكمة".. "جنبلاط" يطالب بتحقيق دولي في انفجار بيروت
شدد على أن لبنان قد يزول من دون الدعم الدولي والعربي

طالب الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، اليوم الخميس إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت.

وقال "جنبلاط": ليس لدينا ثقة مطلقًا في هذه لإجلاء الحقيقة".
وأضاف: "لا ثقة بالمطلق في هذه العصابة الحاكمة"، وفقاً لـ"رويترز". وشدد الزعيم الدرزي على أن "لبنان قد يزول من دون الدعم الدولي والعربي"، داعيًا إلى حكومة محايدة.

وللحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة "جنبلاط" أعضاء في البرلمان، لكن ليس في الحكومة التي تولت السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي بدعم من ميليشيا حزب الله وحلفائها.الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة اللبنانية ترفض استقبال فريق إسعاف فرنسي وتقول إنها تفضل تلقي المعدات والأدوية

الحكومة اللبنانية ترفض استقبال فريق إسعاف فرنسي وتقول إنها تفضل تلقي المعدات والأدوية

8 الصبح - الحكومة تحظر دخول القادمين من الخارج دون شهادة تحليل PCR سلبية لكورونا

8 الصبح - الحكومة تحظر دخول القادمين من الخارج دون شهادة تحليل PCR سلبية لكورونا

نشرة الحصاد.. الحكومة تحظر دخول القادمين من الخارج دون شهادة تحليل سلبية لكورونا

نشرة الحصاد.. الحكومة تحظر دخول القادمين من الخارج دون شهادة تحليل سلبية لكورونا

الحكومة اليمنية: "إغاثي الملك سلمان" من أوائل المبادرين لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول

الحكومة اليمنية: "إغاثي الملك سلمان" من أوائل المبادرين لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول

شبكة عيون الإخبارية