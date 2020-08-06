"الصحة" تدعو للاستفادة من خدمات مراكز "تأكد"

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ستنتشر في الأيام القليلة المقبلة بكافة مناطق المملكة

دعت الصحة كل المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة مراكز "تأكد" والتي تُواصل تقديم خدماتها في مختلف مناطق المملكة لفحص فيروس كورونا "كوفيد19".

وخصصت "الصحة" هذه المراكز لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ "لا سيما خلال فترة التجمعات العائلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك"؛ لافتةً إلى أن مراكز "تأكد" تقدم خدمة فحص كورونا من خلال إجراء المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"؛ علمًا بأن مراكز "تأكد" في الرياض والدمام تعمل على مدار 24 ساعة.

وأشارت "الصحة" إلى أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت أن هذه الفحوصات تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.وزارة الصحة مراكز تأكد