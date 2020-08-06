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"ماكرون" من بيروت: لبنان يواجه أزمة.. ودون الإصلاحات معاناته ستستمر

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"ماكرون" من بيروت: لبنان يواجه أزمة.. ودون الإصلاحات معاناته ستستمر "ماكرون" من بيروت: لبنان يواجه أزمة.. ودون الإصلاحات معاناته ستستمر
قال: الأولوية القصوى تكمن حالياً في الوقوف إلى جانب الشعب دون شروط

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن الأزمة التي يواجهها لبنان في ظل انفجار مرفأ بيروت تتطلب استجابة عاجلة، وتُظهر ضرورة إجراء إصلاحات في البلاد.

وتعهد "ماكرون" للصحفيين اليوم الخميس، في مستهل زيارته إلى بيروت، بترتيب مزيد من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية إلى لبنان في الأيام المقبلة.

قال الرئيس الفرنسي إنه يبعث بـ"رسالة دعم وصداقة للشعب اللبناني"، مشدداً على أن الأولوية القصوى تكمن حالياً في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني من دون شروط.

وحذر "ماكرون" من أن لبنان يواجه "أزمة سياسة واقتصادية تتطلب استجابة عاجلة"، مضيفاً: "معاناة لبنان ستستمر ما لم يتم إجراء الإصلاحات فيه".إيمانويل ماكرون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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