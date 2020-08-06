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إندونيسيا.. بدء تجارب بشرية على لقاح لكورونا الأسبوع المقبل

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إندونيسيا.. بدء تجارب بشرية على لقاح لكورونا الأسبوع المقبل إندونيسيا.. بدء تجارب بشرية على لقاح لكورونا الأسبوع المقبل
نصف المشاركين سيحصلون على اللقاح على مدى ستة أشهر

إندونيسيا.. بدء تجارب بشرية على لقاح لكورونا الأسبوع المقبل

قال باحث كبير: إن تجارب بشرية على لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد، من المقرر أن تبدأ في إندونيسيا الأسبوع المقبل؛ في إطار تعاون بين شركة بايو فارما الحكومية للأدوية وشركة سينوفاك بايوتك الصينية.

ويأتي إطلاق التجارب على اللقاح في الوقت الذي تواجه فيه إندونيسيا صعوبات في احتواء تفشي مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس مع ارتفاع مطرد في حالات الإصابة.

وقال كاسناندي راسميل كبير الباحثين في جامعة بادجادجاران في باندونج للصحفيين: إن من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية يوم 11 أغسطس، وستشمل 1620 متطوعًا تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا.

ووفق "رويترز" قال: إن نصف المشاركين سيحصلون على اللقاح على مدى ستة أشهر؛ في حين سيتلقى الباقون علاجًا وهميًا.

وقال راسميل للصحفيين: "نريد أن ننتج لقاحات من أجل شعبنا".

وسجلت إندونيسيا، حتى الأربعاء، 116871 حالة إصابة بالفيروس و5432 وفاة مرتبطة به.

وأثار تفشي الجائحة سباقًا عالميًّا للتوصل إلى لقاح فعال لمكافحته، ويجري حاليًا تطوير أكثر من مئة لقاح محتمل وتجربة أكثر من عشرة على البشر.إندونيسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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