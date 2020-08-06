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"التعاون الإسلامي": المملكة في مقدمة الدول التي تمد يد العون والمساعدة للمتضررين

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"التعاون الإسلامي": المملكة في مقدمة الدول التي تمد يد العون والمساعدة للمتضررين "التعاون الإسلامي": المملكة في مقدمة الدول التي تمد يد العون والمساعدة للمتضررين
المنظمة استشهدت على ذلك بالمساعدات العاجلة الموجهة للبنان إثر انفجار بيروت

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن المملكة العربية دأبت على أن تكون في مقدمة الدول التي تمد يد العون والمساعدة للمتضررين والمنكوبين في أي مكان في العالم.

ونوّه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب اللبناني، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.يوسف العثيمين التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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