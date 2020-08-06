غريقاً طافياً على الماء.. العثور على جثة "مفقود وادي بيض" فجر اليوم

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غريقاً طافياً على .. العثور على جثة "مفقود وادي بيض" فجر اليوم

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الدفاع المدني يجدد التحذير من عبور الأودية أثناء جريان السيول

غريقاً طافياً على الماء.. العثور على جثة

أنهت فرق الدفاع المدني أعمال البحث وتمشيط وادي بيض بالدرب فجر اليوم الخميس، وذلك بالعثور على المفقود من قبل المواطنين، غريقاً وطافياً على .

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أنَّه إلحاقًا للبيان السابق بخصوص مباشرة فرق الدفاع المدني بالدرب لحادثة فقدان مواطن يبلغ من العمر 20 عاماً في وادي بيض بمحافظة الدرب فقد انتهت أعمال البحث وتمشيط الوادي فجر اليوم الخميس وذلك بالعثور على المفقود من قبل المواطنين وهو بحالة غرق طافياً على الماء.

وبالتفاصيل أفاد العقيد "الغامدي" بأنه في مساء يوم الثلاثاء الماضي تلقى مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الدرب بلاغاً عن فقدان مواطناً يبلغ من العمر 20 عاماً في وادي بيض بمحافظة الدرب ،وعلى الفور تم انتقال فرق الإنقاذ والإسعاف والآليات اللازمة للموقع.

وأضاف العقيد "الغامدي" أنه عند الوصول لموقع الحادث تم على الفور تنفيذ خطة البحث عن المفقود في وادي بيض، وذلك عن طريق انتشار فرق الإنقاذ والبحث والغوص التابعة للدفاع المدني، وبمشاركة من قبل الفرق التطوعية والتي قامت بتمشيط الوادي إلا أنه لم يتم العثور عليه، وقد تم فجر هذا اليوم الخميس العثور على المفقود من قبل المواطنين وهو بحالة غرق طافياً على الماء، وتم نقله للمستشفى من قبل ذويه، ومن ثم قام الدفاع المدني بتسليمه لجهة الاختصاص بعد انتهاء الحالة.

ويقدم الدفاع المدني خالص العزاء لذوي المتوفى والرحمة والمغفرة له، مجدداً التحذير من عبور الأودية أثناء جريان السيول وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسباحة فيها، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية، متمنياً السلامة للجميع.

غريقاً طافياً على الماء.. العثور على جثة

غريقاً طافياً على الماء.. العثور على جثة

غريقاً طافياً على الماء.. العثور على جثة

الدفاع المدني جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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