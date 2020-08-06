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لبنان.. مرفأ طرابلس يؤكد خلوه من المواد الخطرة ويستعد لاستقبال شحنات قمح

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لبنان.. مرفأ طرابلس يؤكد خلوه من المواد الخطرة ويستعد لاستقبال شحنات قمح لبنان.. مرفأ طرابلس يؤكد خلوه من المواد الخطرة ويستعد لاستقبال شحنات قمح
قال: لن تكون هناك أزمة قمح وستصل اليوم سفينة محملة قادمة من أوكرانيا

لبنان.. مرفأ طرابلس يؤكد خلوه من المواد الخطرة ويستعد لاستقبال شحنات قمح

أكدت إدارة مرفأ طرابلس بشمال لبنان، أن المرفأ خالٍ من أي مواد كيميائية أو خطيرة، مشيرة إلى أن سفينة محملة بالقمح ستصل اليوم إلى المرفأ.
وطمأنت إدارة مرفأ طرابلس في بيان اللبنانيين بأنه "لن تكون هناك أزمة قمح، وستصل اليوم إلى مرفأ طرابلس سفينة محملة بالقمح لصالح شركة المطاحن في البحصاص، قادمة من أوكرانيا ومحملة بـ5500 طن، وستصل أيضاً ثلاث سفن أخرى في الأيام المقبلة، وسيعمل العمال على إفراغها بالسرعة القصوى من دون أي عوائق، مع تأمين خدمات لوجستية متكاملة، ونقلها فيما بعد إلى كل المناطق اللبنانية".


ووفق " اليوم"، أكدت الإدارة أن "المرفأ خال تماماً من أي مواد كيميائية أو مفرقعات نارية أو مواد خطرة؛ لأنه لا يستقبل في الأساس هذه المواد الخطرة".

وكانت اللبنانية طلبت أمس من وزارة الأشغال العامة والنقل اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر المرافئ الأخرى غير مرفأ بيروت، لا سيما في طرابلس وصيدا.

كما أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وفرض الإقامة الجبرية على المسؤولين عن ملف المواد الخطيرة التي أدت إلى انفجار ضخم في مرفأ بيروت راح ضحيته 137 شخصاً وأكثر من 5 آلاف جريح، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع.لبنان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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