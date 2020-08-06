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عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف

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عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف
تصدرت الولايات المتحدة القائمة وجاءت البرازيل في المركز الثاني والهند ثالثاً

عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 18.82 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما تُوفي 706779 جراء المرض.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات مسجلة 158561 وفاة وأربعة ملايين و842 ألفاً و370 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني بواقع 97256 وفاة ومليونين و859 ألفاً و73 إصابة.

ووفق "رويترز" في المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيل مليون و908 آلاف و254. وبلغ عدد الوفيات لديها 39795.

وجاءت في المركز الرابع بعد أن سجلت 866627 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات لديها 14490.

وفي المركز الخامس حلت جنوب أفريقيا بعد أن سجلت 529877 إصابة و9298 وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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