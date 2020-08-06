سقط بوادي بيض.. بلاغ عن فقدان مواطن يباشره "مدني جازان" ويوضح

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انتشار لفِرَق الإنقاذ والغوص والفِرَق التطوعية.. والتمشيط يتواصل لاحقًا

أوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أنه في مساء يوم الثلاثاء تَلَقّى مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الدرب، بلاغًا عن فقدان مواطن يبلغ من العمر (٢٠) عامًا في وادي بيض بمحافظة الدرب، وعلى الفور تم انتقال فِرَق الإنقاذ والإسعاف والآليات اللازمة للموقع.

وأضاف "الغامدي" أنه عند الوصول لموقع الحادث تم على الفور تنفيذ خطة البحث عن المفقود في وادي بيض؛ وذلك عن طريق انتشار فِرَق الإنقاذ والبحث والغوص التابعة للدفاع المدني وبمشاركة من قِبَل الفِرَق التطوعية التي قامت بتمشيط الوادي؛ إلا أنه لم يتم العثور عليه حتى الآن، وقد توقفت أعمال البحث وتمشيط الوادي قبل غروب الشمس من مساء يوم الأربعاء؛ وذلك لصعوبة البحث في أوقات الليل، وسوف تعاود فِرَق البحث والإنقاذ البحث مجددًا صباح غد الخميس بحوله تعالى وفقًا للخطط المعدة مسبقًا، وسيتم نشر بيان إعلامي عن أعمال البحث وتمشيط وادي بيض حتى يتم العثور على المفقود.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالجميع، اتباع إرشادات السلامة أثناء المتغيرات الجوية والظواهر المصاحبة، والتحذير بعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول عند هطول الأمطار، وعدم التهور والمجازفة بالدخول في الأماكن المنخفضة والأودية، وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة كالسدود والمستنقعات والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية وغيرها من الأماكن المائية المشابهة؛ وذلك حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية؛ متمنين السلامة للجميع.

مديرية الدفاع المدني منطقة جازان